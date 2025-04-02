Düzce'de yoğun sis: İki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kaza, D-655 karayolu Kurtsuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtsuyu Kavşağı'ndan Düzce istikametine seyir haline geçmek isteyen otomobil, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın eskisiyle Honda marka otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücüler ve yolcular için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler araçlar içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.