Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Düzce'de 2 otomobil ile 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Çapan F. idaresindeki otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolu Zahid Kevseri Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Linay E. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Sinan E. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla  Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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