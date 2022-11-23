Düzce'deki deprem sonrası 101 artçı sarsıntı

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen Gölyaka merkezli deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 101 artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Düzce'deki deprem sonrası 101 artçı sarsıntı

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'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. En büyüğü 4,3 olan 101 artçı sarsıntı kaydedildi.

Artçı sarsıntıların devam edebileceği bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Düzce'deki deprem sonrası 101 artçı sarsıntı - 1

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