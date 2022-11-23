Düzce'deki deprem sonrası 123 artçı sarsıntı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde biri ağır toplam 68 kişinin yaralandığını açıkladı.



Deprem sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. En büyüğü 4,3 olan 123 artçı sarsıntı kaydedildi.

Artçı sarsıntıların devam edebileceği bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

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