Düzce'deki deprem sonrası 70 artçı sarsıntı

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Sarsıntı İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi.



İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Düzce'de biri ağır 32 kişi, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta bir kişi olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.



Deprem sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. En büyüğü 4,3 olan 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Artçı sarsıntıların devam edebileceği bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

BAKAN SOYLU NTV'YE KONUŞTU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

