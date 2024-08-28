Düzce'deki orman yangını kontrol altında

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Düzce'deki orman yangını kontrol altında

Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında öğle saatlerinde çıktı.

Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, belediyelerin 6 adet itfaiye aracı ve 35 personel yangına müdahale etti. K

öylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan , ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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