AFAD ve UMKE ekipleri, çamurla kaplı yerlerde 2 çocuğa ait iz arıyor. Düzce'de 18 temmuz’da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan'ı arama çalışması sürüyor.
230 kişilik ekip aramalarını 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğu Uğurlu Köyü'nde yoğunlaştırdı. Jandarma sualti arama kurtarma ekipleri 21 kilometrelik alanda büyük bir titizlikle çalışıyor.
İş makineleri de özel eğitimli köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanıyor.
Kaybolan çocukların denize sürüklenme ihtimaline karşı nehrin denize döküldüğü Melenağzı bölgesinde de çalışma yapılıyor.
AFAD bölgedeki ön hasar tespit çalışmaları da tamamladı. En büyük zarar Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri gördü. İki ilçede toplam 477 bina hasar gördü, 100 bina sel nedenıyle yıkıldı.
Ağır hasar gören 75 ev kontrollü olarak yıkılacak.
Düzce'deki sel felaketinde 9. gün
NTV HaberTürkiye
Düzce'de 5 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışması sürüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri ile su altı timleri 21 kilometrelik dere yatağını adım adım tarıyor. Sel felaketinde sadece Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde 500'e yakın binanın hasar gördüğü tespit edildi.
AFAD ve UMKE ekipleri, çamurla kaplı yerlerde 2 çocuğa ait iz arıyor. Düzce'de 18 temmuz’da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan'ı arama çalışması sürüyor.