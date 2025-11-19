Düzenekli cinayet planında "İnsan hemen ölmez" savunması
19.11.2025 13:02
DHA
Antalya'da elektrikli düzenek kurup, komşusunu öldürmeye çalışmakla suçlanan sanık, suçu polislere attı. Düzeneğin ölümcül olmadığını öne süren sanık, "İnsan hemen ölmez." diyerek kendini savundu.
Antalya'da komşusu Tezcan K.'yi öldürmek için elektrikli düzenek kurmakla suçlanan Serhan Kaynar, hakim karşısına çıktı.
Dehşete düşüren olay Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi'nde yaşandı.
Bir apartmanın dördüncü katında oturan Serhan Kaynar; iddiaya göre, daha önce "Evine molotofkokteyli atarım, yakarım." diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi.
Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Sanık Kaynar'ın tiner döküp ateşe verdiği dairenin önü.
TAHLİYE EDİLDİ, YENİ PLAN YAPTI
İki ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te bu kez iki metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayıp, komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı.
Saat 22.00 sıralarında gelen ve evine çıkmaya çalışan Tezcan K., bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar'ın saldırısına uğradı.
Tezcan K., elektrikli düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı.
Kadının çığlıklarını duyan komşuları yardımına koştu. Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Sanık Kaynar, mahkemedeki savunmasında kurduğu düzeneğin ölümcül olmadığını savundu.
SUÇU POLİSLERE ATTI
Tutuklu Kaynar'ın, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.
Savunmasında amacının öldürmek olmadığını söyleyen Serhan Kaynar, "Karakolda baskı halinde ifade verdim. Düzeneği nasıl hazırladığım ise polis memurlarının kurgusudur. Uydurmadan ibaret." dedi.
Hazırladığı düzeneğin ölümcül olmadığını öne süren sanık, "Mevsim aralık ayıydı ve kat kat giyinmişti. Elimdeki düzenek ölümcül olsaydı da insan hemen ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Haksız tahrik altındaydım. Çeşitli hastalıklarım var. Tahliye olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
YENİ RAPOR İSTENDİ
Mahkeme heyeti, Kaynar'ın yaptığı düzeneğin ölümcül olup olmadığının anlaşılması için yeni rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.