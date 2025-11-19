Düzenekli cinayet planında "İnsan hemen ölmez" savunması

SUÇU POLİSLERE ATTI

Tutuklu Kaynar'ın, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

Savunmasında amacının öldürmek olmadığını söyleyen Serhan Kaynar, "Karakolda baskı halinde ifade verdim. Düzeneği nasıl hazırladığım ise polis memurlarının kurgusudur. Uydurmadan ibaret." dedi.

Hazırladığı düzeneğin ölümcül olmadığını öne süren sanık, "Mevsim aralık ayıydı ve kat kat giyinmişti. Elimdeki düzenek ölümcül olsaydı da insan hemen ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Haksız tahrik altındaydım. Çeşitli hastalıklarım var. Tahliye olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Kaynar'ın yaptığı düzeneğin ölümcül olup olmadığının anlaşılması için yeni rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.