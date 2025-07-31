Düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde kaçak yollarla yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler yakalandı

'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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