Düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.