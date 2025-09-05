Düzensiz göçmenler yakalandı

Düzensiz göçmenlere ilişkin uygulamalar devam ediyor.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmış olup şahıslar GÖKSEM'e teslim edilmiştir. Bir yabancı uyruklu şahsın ikamet ilinden, yol izin belgesi almadan ilimize geldiği tespit edilmiş olup şahıs ikamet iline yönlendirilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlıkla devam edecektir."