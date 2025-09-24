Düzensiz göçmenleri taşıyan araç ortalığı birbirine kattı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Kumlu-Kırıkhan kara yolunda durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında Kırıkhan istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.



Kazada, panelvanın çarptığı otomobillerdeki bir kişi hafif yaralandı.

11 GÖÇMEN YAKALANDI



Araçlarda maddi hasarın da meydana geldiği kazada, panelvanda bulunan 5'i kadın 11 düzensiz göçmen yakalandı.



Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.​​​​​​​



Panelvan sürücüsü M.O.D. gözaltına aldı.