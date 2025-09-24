Düzensiz göçmenleri taşıyan araç ortalığı birbirine kattı

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan araç, polisten kaçarken kaza yaptı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan araç ortalığı birbirine kattı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Kumlu-Kırıkhan kara yolunda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında Kırıkhan istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada, panelvanın çarptığı otomobillerdeki bir kişi hafif yaralandı.

11 GÖÇMEN YAKALANDI

Araçlarda maddi hasarın da meydana geldiği kazada, panelvanda bulunan 5'i kadın 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.​​​​​​​

Panelvan sürücüsü M.O.D. gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...