E-5 karayolunu ringe çevirdiler: "Ben boksörüm"

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.



Sürücüler birbirine gard alarak yumruk salladı.

KENDİLERİNİ RİNGTE SANDILAR



"Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "Ben de boksörüm" diye karşılık verdi.



İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken ortaya çıkan ilginç anlar çıktı.