E-5'te alev topuna döndü

İstanbul Pendik'te, D-100 (E-5) Karayolu Ankara istikametinde içinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilden, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Sürücü ve beraberindekiler araçtan indi. Alevler kısa sürede otomobili sardı, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.