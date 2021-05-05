E-5'te denetim yoğunluğu: Kontrolden tehlikeli kaçış

Polis ekipleri tam kapanmada belge kontrollerine sıkı bir şekilde devam ediyor. E-5'teki denetimler araç yoğunluğuna neden oluyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise yan yollara ters yönden girerek kazaya davetiye çıkarıyor.

İHA 05.05.2021 - 11:34

E-5'te denetim yoğunluğu: Kontrolden tehlikeli kaçış

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Tam kapanmada gözlükçü tartışması

Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da da uygulanan tam kapanmada polis ekipleri, denetimler gerçekleştiriyor.

E-5 Merter mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını tek tek kontrol etti.

Bu nedenle trafikte bazen kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde yoğunluk yaşandı.

Bu yoğunluğu gören bazı sürücüler ise yan yola kaçmak için bağlantı noktalarından ters yönde veya geri geri geldi.

Bir sürücü karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde seyrederken, geri geri gelerek yan yola geçen sürücülerin trafik polisine bile aldırış etmemesi bu kadarına da pes dedirtti.

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