E-5'te kaza: 3 yaralı

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İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Bir otomobil sürücüsü iddiaya göre önünde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu.

Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle yolun iki şeriti trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.



Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan "Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı" diye konuştu.