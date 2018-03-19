E-5'te takla atan araç yan yola uçtu

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Avcılar mevkiinde B.U. yönetimindeki araç saat 10.00 sıralarında Esenyurt istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yan yola doğru uçtu.

Refüjdeki betonun da etkisiyle takla atan aracının içinde sıkışan sürücüye olay sırasında oradan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.U.'yu yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı.



Hastanedeki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir ara durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı. Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.