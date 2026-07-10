NTV

E-5'te tehlikeli anlar: Trafiği durdurdu, metrobüs tellerine tırmandı

10.07.2026 10:24

E-5'te tehlikeli anlar: Trafiği durdurdu, metrobüs tellerine tırmandı
IHA

Araçlarından inen vatandaşlar adama müdahale edip yolun dışına çıkardı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi E-5'i birbirine kattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5'te tehlikeli anlar yaşandı.

 

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir adam, bir anda karayoluna çıkarak yürümeye başladı.

 

Uzun süre yanından geçen araçlara aldırmadan yürümeye devam eden adam, ardından ise tellere tırmanarak metrobüs yoluna girmeye çalıştı.

 

AVCILAR YÖNÜNDE TRAFİK DURDU

 

Şüpheli adam bir süre tellerde asılı halde beklerken, Avcılar yönünde trafik durdu.

 

Araçların inen vatandaşlar adamı yaka paça yoldan dışarıya çıkardı.

 

Yola giren adamın uzaklaştırılmasıyla karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram