E-5'te yan yola uçup yayaları biçti

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda Merkez Üniversite Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden Ömer Albayraktaroğlu yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Hızla refüjü aşarak yan yola giren ve bariyerleri parçalayan araç kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı.

Sürücü ile yaralanan iki yaya sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.