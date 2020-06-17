E-5'te yatarak araç kullandı

İHA 17.06.2020 - 09:37
İstanbul Küçükçekmece’de bir sürücü yatarak araç kullanırken görüntülendi.
Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı.
Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi.
Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.