E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi öldü

E-5 Karayolu Çobançeşme yan yol Edirne istikametinde seyreden 34 GTC 326 plakalı otomobil otoyolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.