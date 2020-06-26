E-5'te trafiği kilitleyen intihar girişimi

DHA 26.06.2020 - 15:34 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 15:40
İstanbul'da saat 13.30 sıralarında Maltepe D-100 (E-5) Karayolu Altıntepe üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
HAVA YASTIĞI AÇILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak Ercan T.'yi ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de D-100 Karayolu üzerine hava yastığı açtı. Trafik, intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametine tek şeritten verildi.
İKNA YARIM SAAT SÜRDÜ
Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu Ercan T. aşağıya indirildi. Ercan T. aşağıya indirildiği sırada D-100 Karayolu tamamen trafiğe durduruldu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ercan T.'nin polis aracına bindirilmesi ve itfaiyenin hava yastığını kaldırmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
VİDEO: RAYLARA YATIP İNTİHARA KALKIŞAN KADININ MUCİZE KURTULUŞU (ARŞİV)