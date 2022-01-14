e-Bordro nasıl alınır? (e-Devlet üzerinden e-Bordro sorgulama)

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Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara yüzde 27,91 oranında zam yapılmıştı.



e-Devlet sistemi içerisinde yer alan e-Bordro uygulaması sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabiliyor. Ancak bu hizmetten özel sektörde çalışanlar, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar yararlanamaz.



MAAŞ BORDROSU NEREDEN SORGULANIR?

Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin.

Sisteme girdikten sonra e-Hizmetler'den ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer alıyor. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.

Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgileri bordronuzda görüntüleyebileceksiniz.

Maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.



MAAŞ BORDRONUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ