e-Devlet ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi.

İsim ve soyisim düzeltilmesine yönelik başvurular, artık e-Devlet'ten yapılabilecek.



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimlerin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.



Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

AD SOYAD DEĞİŞTİRME SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Yapılan resmi açıklamaya göre 6 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek.



E-DEVLET AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI