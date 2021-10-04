e-Devlet 'Çalışma Hayatım' hizmeti nedir? (e-devlet'te emekliliğe kalan gün sayısı hesaplama)

Geçtiğimiz günlerde e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığı duyurulmuştu.

Emekliliğe kalan gün sayısı hesaplama artık e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.

"Çalışma Hayatım"da Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetleri bulunuyor.

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.



E-DEVLET’TE EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?



E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın.



Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.



Ayrıca yine e-Devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama yılınızı girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz.



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