e-Devlet ne zaman açılacak? e-Devlet'ten planlı kesinti duyurusu

e-Devlet planlı kesinti duyurusu, e-Devlet hizmetini kullanmak isteyen vatandaşların karşısına çıkmaya başladı. Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlet hizmetinde 14 Eylül Cumartesi günü planlı kesinti yaşanacak. Peki, e-Devlet ne zaman açılacak?

e-Devlet ne zaman açılacak? e-Devlet'ten planlı kesinti duyurusu

'nin en çok kullanılan internet hizmetleri arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti uygulanacak. e-Devlet'in mesajlar bölümünden yapılan duyuru sonrasında, vatandaşlar hizmetin yeniden ne zaman kullanıma açılacağını merak ediyor. Peki, e-Devlet ne zaman açılacak?

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet'te planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için 13 Eylül'ü, 14 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de planlı kesinti uygulanacak.

Yapılacak çalışma nedeniyle e-Devlet 01.00-04.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek.

e-Devlet ne zaman açılacak? e-Devlet'ten planlı kesinti duyurusu - 1

E-DEVLET'TEN KESİNTİ DUYURUSU

e-Devlet'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Kullanıcılarımız

Sistemlerimizde saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01:00 - 04:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunarız."

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