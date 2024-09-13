e-Devlet ne zaman açılacak? e-Devlet'ten planlı kesinti duyurusu

Türkiye'nin en çok kullanılan internet hizmetleri arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti uygulanacak. e-Devlet'in mesajlar bölümünden yapılan duyuru sonrasında, vatandaşlar hizmetin yeniden ne zaman kullanıma açılacağını merak ediyor. Peki, e-Devlet ne zaman açılacak?
E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?
e-Devlet'te planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için 13 Eylül'ü, 14 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de planlı kesinti uygulanacak.
Yapılacak çalışma nedeniyle e-Devlet 01.00-04.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek.
E-DEVLET'TEN KESİNTİ DUYURUSU
e-Devlet'ten yapılan açıklama şu şekilde;
"Değerli Kullanıcılarımız
Sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01:00 - 04:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.
Bilgilerinize sunarız."
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