e-Devlet ne zaman açılacak? e-Devlet'ten planlı kesinti duyurusu

Türkiye'nin en çok kullanılan internet hizmetleri arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti uygulanacak. e-Devlet'in mesajlar bölümünden yapılan duyuru sonrasında, vatandaşlar hizmetin yeniden ne zaman kullanıma açılacağını merak ediyor. Peki, e-Devlet ne zaman açılacak?



E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?



e-Devlet'te planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için 13 Eylül'ü, 14 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de planlı kesinti uygulanacak.



Yapılacak çalışma nedeniyle e-Devlet 01.00-04.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek.

