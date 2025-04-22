e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet'te sorun mu var, neden açılmıyor?
e-Devlet, kamu kurumlarındaki işlemleri kolaylıkla tamamlayamaya fayda sağlıyor. Pek çok iş ve işlem için kullanılan e-Devlet'e girişler T.C kimlik numarası ve şifre ile yapılıyor. Ancak kullanıcılar 22 Nisan Salı günü e-Devlet'e erşimde sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı. Peki, e-Devlet'e neden giremiyorum?
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri tek yerden hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirmeye yarayan e-Devlet platformunda zaman zaman yoğunluk yaşanabiliyor. Kullanıcılar, iş başvurularından çeşitli belge sorgulamaya kadar her türlü süreci e-Devlet üzerinden halledebiliyor. ''e-Devlet'te sorun mu var?'' sorusu da giriş yapmak isteyen kullanıcıların gündeminde.
E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR, SORUN MU VAR?
En çok kullanılan platform e-Devlet'e 22 Nisan Salı günü girişlerde sorun olduğu bazı kullanıcılar tarafından bildiriliyor. T.C. kimlik numarası ve kullanıcı şifreleri ile giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısında ''Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.'' ibaresini görüyor
Konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle çeşitli aksaklıklar meydana gelebiliyor.
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