"e-Devlet'e siber saldırı" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda siber saldırı iddialarını yalandı.

Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Covid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.



Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.



"E-DEVLET KAPISI'NDA PROFİL BİLGİLERİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR BİLGİ TUTULMUYOR"



Vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, siber güvenliğe de önem verdiklerini, bilgilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Koç, kullanıcıların e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza, elektronik kimlik kartı veya internet bankacılığı ile sisteme giriş yaparak sadece kendilerine ait bilgilere erişebildiğini dile getirdi.



Koç, kullanıcıların, e-Devlet Kapısı hizmetlerini kullanmak istediklerinde, kurumla bağlantı kurulduğunu ve kurumda tutulan verilerin gösterildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil. Ayrıca bu iddiaları ortaya atanlar, 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Hali hazırda e-Devlet Kapısı'nda 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor. Siber güvenlik birimimiz çalındığı iddia edilen verileri, satışa çıkartıldığı web sitelerini de inceledi. Söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu tespit etti. Geçmişte oltalama saldırıları vasıtasıyla ele geçirilen bu verilerin değişik dönemlerde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bu olaylarla ilgili de kamuoyumuzu hızlıca bilgilendiriyor, aynı zamanda da gerekli idari ve hukuki süreçleri de yürütüyoruz."



"türkiye.gov.tr" çatısı altında sunulan hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar her aşamada güvenlik odaklı yaklaşımı temel aldıklarını, vatandaşların rahat, hızlı ve güvenli şekilde servislere ulaşması için sürekli çalıştıklarını kaydeden Koç, "e-Devlet Kapısı, bağımsız bilgi güvenliği uzmanlarınca yapılan güvenlik ve sızma testleriyle düzenli olarak sınanmakta ve sızma testlerinden de başarıyla geçmektedir." diye konuştu.

