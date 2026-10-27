e-Devlet'e yeni özellik geliyor: Üç bakanlık ortak çalışma yapacak

Asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

ÜÇ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

İçişleri Bakanlığı 'nın sorumluluğundaki çalışmada, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden ihbar başvurularının takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

VATANDAŞIN SUÇLA MÜCADELEYE KATILIMI HEDEFLENİYOR

Öte yandan, programda, suça yönelik bildirim ve ihbar sisteminin geliştirilmesi ile suçun önlenmesine yönelik halk katılımının teşvik edilmesine ilişkin planlamalara da yer verildi.

Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında, vatandaşların suç ve suçluyla mücadeleye aktif katılımını sağlamak ve suç ihbarlarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik yapılacak çalışmalarla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik internet ihbarlarının "ihbar.ng112.gov.tr" üzerinden alınması sağlanacak.