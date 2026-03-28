e-Devlet'i kopyalayıp TOKİ vurgu yaptılar

Dolandırıcıların yeni yöntemi bu sefer de TOKİ'nin "İlk Evim" kampanyası oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi.

REKLAM VERİP ÜST SIRAYA TAŞIDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi.

Bu siteler üzerinden TOKİ "İlk Evim" başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-Devlet sisteminin aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

SAHTE DEKONTLA GÜVEN KAZANDILAR

Mağdurları ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı.

Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından "peşinat ücreti" adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi.

Şüphelilerin, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

HAKSIZ KAZANÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, "sigorta poliçe bedeli" ve "ilk taksit bedeli" adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi.

İzmir'de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.