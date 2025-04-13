e-Devlet'te cezayı gördü, geri dönüp polislerle tartıştı
İstanbul'da uygulama yapan trafik polisleri, kasksız şekilde motosiklet kullanan sürücünün plakasına ceza yazdı. Ceza kesildiğini e-Devlet'ten öğrenen sürücü, kendisine ceza yazan ekibin yanına giderek tartıştı.
İstanbul'da kasksız motosiklet kullanan sürücüye ceza yazıldı, cezayı e-Devlet'ten öğrenen sürücü polislerle tartıştı.
Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri caddede uygulama yaptığı sırada karşı istikamette 34 KYT 515 plakalı motosiklet sürücüsünün kasksız motosiklet kullandığını gördü.
Sürücüyü durdurmayan ekipler, motosiklet plakasına motosiklet ve motorlu bisikletlerde koruma başlığını kullanmamak maddesinden 993 lira idari para cezası uyguladı.
"SİCİLİNİZİ İSTİYORUM"
Ceza uygulandıktan bir süre sonra uygulama yapılan noktaya motosikletiyle gelen sürücü "Cezayı siz yazdınız sicilinizi istiyorum." dedi, bir yandan da cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Kişiye ceza makbuzunda sicillerinin yazdığının söylenmesi ve itiraz edeceği yerlerin bilgisinin verilmesinin ardından polis ekipleri başka bir ihbar için olay yerinden ayrılmak istedi.
Ancak ceza yazılan sürücü, aynı soruları sorarak polis ekipleri oyalamak istedi.
Ekipler olay yerinden ayrılarak gelen ihbara gitti.
Motosiklet sürücüsünün motosikleti kasksız kullandığı anlar ve yaşanan tartışma kameralar tarafından kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Cezası
- İstanbul Sancaktepe
- İstanbul