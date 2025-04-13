e-Devlet'te cezayı gördü, geri dönüp polislerle tartıştı

Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri caddede uygulama yaptığı sırada karşı istikamette 34 KYT 515 plakalı motosiklet sürücüsünün kasksız motosiklet kullandığını gördü.

Polisle tartışan sürücü bir yandan da o anları kaydetti

Sürücüyü durdurmayan ekipler, motosiklet plakasına motosiklet ve motorlu bisikletlerde koruma başlığını kullanmamak maddesinden 993 lira idari para cezası uyguladı.



"SİCİLİNİZİ İSTİYORUM"

Ceza uygulandıktan bir süre sonra uygulama yapılan noktaya motosikletiyle gelen sürücü "Cezayı siz yazdınız sicilinizi istiyorum." dedi, bir yandan da cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Kişiye ceza makbuzunda sicillerinin yazdığının söylenmesi ve itiraz edeceği yerlerin bilgisinin verilmesinin ardından polis ekipleri başka bir ihbar için olay yerinden ayrılmak istedi.