e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu

Kararın açıklanmasının ardından e-Devlet sisteminde vergi ödemesinin yapıldığı "Araçlarım" sekmesine giriştebir süre zorluk yaşandı.



Ek MTV banka uygulamaları aracılığıyla da ödenebiliyor.



Bir defalık uygulanacak ek MTV genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?



Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.



Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.