E-Devlet'te rekor kırıldı. Vatandaş en çok hangi işlemleri yapıyor?

Erişime açıldığı 2008 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisi olan e-Devler kapısı nerdeyse bütün ülkeye hizmet sunuyor. Adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş yelpazede hizmet sunumunun gerçekleştirildiği e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlar, hızlı ve güvenli şekilde birçok kamu işlemini yapabiliyor.

68 MİLYON KULLANICI

2010 yılında 1 milyon 955 bin kullanıcı sayısı olan e-Devlet uygulaması, 2025 yılının sonunda 68 milyon 193 bin kullanıcıya ulaştı. Dijital hizmetten, "15-24 yaş aralığında" 9 milyon 939 bin 752, "25-34 yaş aralığında" 14 milyon 135 bin 508, "35-44 yaş grubunda" 13 milyon 667 bin 926, "45-54 yaş grubunda" 12 milyon 352 bin 777, "55-64 yaş aralığında" 9 milyon 178 bin 281, "65 yaş üstünde" ise 8 milyon 918 bin 889 kişi yararlanıyor.

Hizmete açıldığı günden bu uana e-Devlet kapısına internet adresi üzerinden 14 milyar, uygulama üzerinden ise 10 milyarı aşkın giriş yapıldı. Sisteme toplam giriş sayısı 25 milyarı aştı.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER

Geçen yıl en çok kullanılan hizmetler, yüzde 23 ile "Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", yüzde 11 ile "Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama", yüzde 10 ile "Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" ve yüzde 9 ile "Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama" oldu.