e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet'ten Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının görüntülenebileceğini söyledi.

Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların devreye alındığını hatırlatıp "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." dedi.

Raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilmesiyle eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasının da sağlanacağını belirtti.

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