e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm dijital uygulamaları, e-Diyanet uygulamasıyla bir araya getirildi. Birçok içeriğin yer aldığı uygulama, kullanıma sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu.
Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.
e-DİYANET'TE NELER YER ALIYOR?
Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.
e-DİYANET NASIL İNDİRİLİR?
Başkanlığın e-Diyanet uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.
