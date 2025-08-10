E-imza çetesinin kod adları çıktı: "Alex, Pablo ve Şef" kim?

Sahte kimlikle aldıkları e-imzalarla usulsüz diploma dağıtan çetenin üyelerinden kod isim kullananlar araştırılıyor.



İddianameye göre, çete lideri Ziya Kadiroğlu'na "Alex ve Pablo" kod isimli kişilerle yaptığı görüşmeler sorulunca, bu kişilerin gerçek isimlerini bilmediğini söylemişti.



"Alex" kod isimli kişinin, çetenin yazılımcısı Gökay Celal Gülen olduğu ortaya çıktı. Diğer sanıklar, Gülen'in Alex adını kullandığını belirtti ve Gülen de bunu doğruladı.



Kadiroğlu'nun "Görsem tanımam." dediği "Alex" kod adlı Gülen'in ofisinde kaldığı, sık sık iletişim kurduğu ve Ankara'da birlikte ziyaretler yaptığı tespitler arasındaydı.

"PABLO" KİM?



Kadiroğlu'nun telefonunda yapılan incelemede açık kimlikleri bulunmayan birçok kişiyle yazışmaları var. O kod isimlilerden birinin kod adı "Pablo".



Kadiroğlu, WhatsApp'tan iletişim kuruduğu "Pablo"nun talep edilen diploma türünü kendisine ilettiğini söyledi.



Çete lideri, "Adına diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümleri Pablo’ya iletir, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlardı." ifadesinde bulundu.



Öte yandan Kadiroğlu, 50 bin lira karşılığında ustalık belgesi verdiğini de belirtti.



"Pablo"nun gerçek kimliği araştırılıyor.

BELGE BAŞINA 15-20 BİN LİRA



Bir diğer kod adlı kişiyse "Şef".



Gerçek kimliği bilinmeyen "Şef"in de Makedonya'da eğitim danışmanlığı yaptığı, ülkeler arasında öğrenci götürüp getirdiği biliniyor.



Ziya Kadiroğlu, bu kişiden de belge başına 15 ila 20 bin lira para aldığını itiaf etmiş, kaç belge verdiğini ise hatırlamadığını söylemişti.



Savcılık bu kişinin de kim olduğunu belirlemek için de çalışmalarını sürdürüyor.