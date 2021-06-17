e-Nabız ile corona virüs aşı sırası nasıl sorgulanır?

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.

Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?



AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilecekler.

Ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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