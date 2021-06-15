e-Nabız ile corona virüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?

15.06.2021 - 11:48

e-Nabız ile corona virüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

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Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 

Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.

Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? 

AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilecekler.

Ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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