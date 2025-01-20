E-scooterlara yerlilik şartı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Scooter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, düzenlemenin e-scooterların hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden, yerlilik şartına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

Paylaşımlı e-scooter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını aktaran Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

"VERİLERİ PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlandığını belirterek, "Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-scooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyelerle paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız." dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN İŞLETMECİLERE 6 BİN 923 LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK"

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

"E-scooterların yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-scooterlar tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-scooterların hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek."

Kullanıcılara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için de değişiklikler yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "E-scooter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleri ile ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak." bilgisini verdi.

YÜZDE 20 ŞARJ ZORUNLULUĞU

Düzenleme sonrası e-scooterların devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla bakanlık veri tabanına kaydedileceğini bildirdi.

Hizmette bulunan e-scooterların en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizen Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-scooter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Kullanılan e-scooterların belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-scooterların yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak." dedi.