Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.



Türkiye 'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.



4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.