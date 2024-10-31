Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.



Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nden havadan müdahale için uçak talebinde bulunuldu.



Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürüldü.



Afyonkarahisar Valiliğince, yangın sonrası, vatandaşların can güvenliği nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlarının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.