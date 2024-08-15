Eber Gölü’nde yangın: 9 dönüm alan zarar gördü

Eber Gölü’nün kuruyan bölümlerindeki sazlıkların bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 9 dönüm alan zarar gördü.

Eber Gölü’nde yangın: 9 dönüm alan zarar gördü

’nin en önemli göllerinden birisi olan ve sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık 1 saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.

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