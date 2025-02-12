Eber Gölü'nü yakmaya çalışanlara 2,7 milyon lira ceza

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eber Gölü'ndeki sazlık alanların yakılması sonucu 20 Ocak'ta çıkan yangında vatandaşların ihbarıyla K.K. ile H.Ç'nin yakalandığı belirtildi.



Açıklamada, yangın çıkardıkları şüphesiyle adli işlem uygulanan K.K. ile H.Ç. ve birlikte gölden kaçak kamış kesimi yapan 3 kişiye, sulak alanların korunması yönetmeliği ve ilgili çevre kanuna göre 2 milyon 786 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.



Eber Gölü'nün korunması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için vatandaşların duyarlı olunması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bölgede kötü niyetli kişilerin görülmesi halinde yetkillilere ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.

