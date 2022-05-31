'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da Eber Sarısı çiçeğine zarar verenlere yaklaşık 110 bin liraz ceza uygulanacak.

Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçeleri sınırları içinde bulunan Eber Gölü çevresinde yetişen endemik tür Eber sarısı, sarı renk çiçekleriyle dikkat çekiyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde bulunan yerli bitki türü olan Eber sarısının koruma altına alındığını, yılda 4 periyotta izleme yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Erişmiş, kente özgü bitki ve hayvanları, tür koruma izlem eylem planı ile koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.



Eber Gölü bölgesinde yaklaşık 240 bitki türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erimiş, "Bunlardan 17 tanesi endemik fakat burada endemik olanların en özellerinden bir tanesi de Eber sarısı. Eber sarısı dediğimiz 'Vuralia turcica' olarak isimlendiriyoruz. 2013'te başlayan tür, koruma izlem eylem planı hala devam ediyor. Bu çerçevede ister endemik olsun ister olmasın, biyokaçakçılıkla ilgili bir yasal izin belgesi olmadan, herhangi bir şeyin toplanmasında 109 bin 593 liralık para cezası var" dedi.



"BÖLGE HALKIMIZ BİLİNÇLİ"



Eber sarısının korunması konusunda bölge halkının bilinçli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erişmiş, "Eber sarısını korumak için üniversite ve Doğa Koruma Milli Parklar olarak zaten bu bizim yılın 4 döneminde izleme altında. Geçen yıl hatta farklı bir alanda yeni bir lokalite (yerellik) bulduk" diye konuştu.



"TUR SAYI KATLAYARAK İLERLEMEKTE"



Eber Gölü'nde alan kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de Eber sarısının sadece bu bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, tur sayılarının arttığını işaret etti.



Ateş, "Eber Gölü'ne gelen turlarımız, flamingo ve nilüferleri izledikten sonra bu bölgeye getiriyoruz. Bu bölgenin etrafı, yabani hayvan veyahut da başıboş hayvanlardan korunmak amaçlı çitle çevrilmiştir, koruma altındadır. Eber Sarısı endemik olan bir türdür, sadece Eber bölgesine ait olan bir bitkidir. Tur sayısı bir önceki senelerde 3, 5, 10 iken çok daha fazla ve katlayarak ilerlemekte" dedi.