Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü: Bin 400 kişi hayatını kaybetti

Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.



Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.

Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz." diye konuştu.