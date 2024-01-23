Ebrar Sitesi'nin kurucusundan yeni savunma: Sorumlular bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim

"BEN BİLMEDİĞİM BİR ŞEYDEN SANIK DURUMUNDAYIM"



Tevfik Tepebaşı’nın damadı Ahmet Doğan da suçsuz olduğu söyleyerek, “Söz konusu kooperatife üye değilim. Resmiyette kooperatifle bağlantım yoktur. Ben bilmediğim ve şehirde olmadığım bir şeyden sanık durumundayım. Söz konusu dairede kiracı olarak oturdum. Eşim hemşiredir. Ben söz konusu apartmana taşındığımda Tevfik Bey 7'nci katta oturuyordu. Daha sonra geniş diye çevredeki 4 katlı binaya taşındım. Müteahhit değilim, inşaattan anlamam. İmara açan, kontrol eden, inşa eden ben değilim. Kooperatif üyesi değilim” diye konuştu.



Atilla Öz ise binanın yıkılmasıyla ilgili hiçbir kusurunun olmadığını belirterek, “Binanın yapımında uzaktan yakından herhangi bir ilişkim yoktur. Tevfik Tepebaşı ile de resmi ya da gayri resmi bir ortaklığım yoktur” dedi.



Daha sonra duruşma salonundaki sanıkların savunmaları alındı. Murat İldeniz, sadece kooperatiften ev aldığını, yapımıyla hiçbir alakasının olmadığını belirterek, "Evlendikten sonra ev almak için kooperatife üye oldum. Yönetim kurulu üyesi olduğumu bilmiyordum. Herhangi bir kusurum yok. Kooperatifin tek bir binası vardı ve aydan aya gidip aidatımı Tevfik Tepebaşı’na ödüyordum” dedi.



İsmet Koyuncular da suçlamaları reddederek, “Avrupa’da işçi olarak çalışırken 1995’te Türkiye’ye döndüm. Tevfik Tepebaşı ‘Sana ev vereyim’ dedi. A ve B Bloktan 6 daire aldım. Kooperatif üyeliğinden hiç haberim yok. Kooperatifin ismini de hatırlamıyorum. D bloktan evim de işyerim de yok. Tevfik Tepebaşı’ndan başka birini de tanımıyorum” diye kendini savundu.



"BİZ SADECE TEVFİK TEPEBAŞI’NI BİLİYORUZ"



Binada ölen 99 kişinin yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtip Tevfik Tepebaşı’ndan başka kimseyi tanımadıklarını söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti davayı 2 Mayıs’a erteledi.