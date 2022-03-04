Ebru Cızdan'ın şüpheli ölümü: Çiftin tartışırken son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelde yaşanan olayda Gıda ve İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cızdan, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cızdan'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür A. gözaltına alındı.

"ONU İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"



Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür A., eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür A.'nın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik amaçlı Türkiye'ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi.

Ebru Cızdan veeşi Özgür A.'nın sokaktaki tartışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay gecesi Otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür A., eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür A. "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.



ÇİFTİN TARTIŞMASINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ



Öte yandan çiftin olay öncesinde sokakta yaşadıkları tartışma ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntülerde Özgür A.'nın kendisine doğru hamle yapan eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi. Özgür A. tutuklandı.

