İşlediği suçlardan yargılanırken savcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan tanık konumuna geçen Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonundan çıkış yaptı.



REZA ZARRAB NEW YORK'TA ÜNLÜ MEKANDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz hafta New York'un ünlü mekanı Soho'da görüntülenmişti.



Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrılmıştı.



SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI



FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı.