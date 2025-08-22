Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni gözaltı var.



Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi, iş insanı Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.



SELAHATTİN YILMAZ TUTUKLANMIŞTI



İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı.



Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de yer aldığı bazı şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri getirilmişti.



Suikast hazırlığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Fatih Keleş ise, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini ve suikast planı iddialarını gerçeği yansıtmadığını savundu.

