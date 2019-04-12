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Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin, aralarında yeni Başkan Muhittin Böcek'in bir akrabasının da bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin çalışma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla C.B, D.D, B.G, Y.M, C.Ö.Y, N.A. ve C.O'yu gözaltına aldı.



Şüphelilerden C.B'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'in akrabası olduğu ileri sürüldü.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.



TARTIŞMALI SES KAYDI

Tartışma yaratan kayıtlarda Ebru Türel olduğu öne sürülen kişinin, oluşturulan ekibe bedava ulaşım kartı dağıttığı ve bu kişilere toplu taşıma araçlarında propaganda yapmasını söylediği duyuluyor.



Ses kaydında geçen konuşmalar şöyle: “İkili-üçlü gruplar halinde size verilen otobüs kartlarıyla, bineceksiniz, konuşacaksınız ve ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Mesela, ‘PKK’lılar CHP’nin listesinde. Ben bugüne kadar hep CHP’ye oy verdim ama şimdi sandığa gitmeyeceğim. Baksana, eşbaşkanları, bundan sonra Ankara ve İstanbul’u HDP yönetecek, diyerek tehdit ediyor.”