Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akrabası Kırşehir’de yakalandı

Terör örgütü DAEŞ’in öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akrabası, Kırşehir’de yakalandı. Şapka, bere ve maske takarak gizlendiği öğrenilen ve yurt dışına kaçma arayışı içinde olduğu belirtilen W.K.K.A.B isimli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akrabası Kırşehir’de yakalandı

’in öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akrabası, Kırşehir’de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebu Bekir El- Bağdadi’nin akrabası W.K.K.A.B’nin Kırşehir’de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilmemek için sürekli adres değiştiren şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akrabası Kırşehir’de yakalandı - 1

Şapka, bere ve maske takarak, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içinde olan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan W.K.K.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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